Auto nel fosso, conducente bloccata all'interno

È finita con l'auto in un fosso, restando bloccata all'interno della vettura.

Grandissimo spavento, ma per fortuna danni limitati, per una donna al volante di una Fiat 600 che, poco prima delle 6 di domenica è uscita di strada sulla Sp7 a Livorno Ferraris.

Per i soccorsi è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris che si è occupata di estrarre la donna dall’abitacolo per affidarla alle cure del 118 che l'ha trasportaa Dea dell'ospedale di Vercelli. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Cigliano che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.