"Un Canto su Auschwitz", poesia per ricordare la Shoa

Il museo Leone, insieme alle associazioni Il Ponte, Riflessione e Proposta e Il Porto” organizza per domenica 26 gennaio, alle ore 17, un'anteprima del Festival di Poesia Civile 2020 dedicata al “Giorno della Memoria”.

L’evento, dal titolo “Un canto su Auschwitz”, è stato ideato da Giusi Baldissone e consisterà in un reading di poesia civile ospitato nella Sale delle Cinquecentine del museo di via Verdi.

Saranno proposte alcune poesie di Primo Levi e, per la prima volta pubblicamente, un toccante testo scritto nel 2018 a Varsavia, dopo la visita al lager di Auschwitz-Birkenau e ad altri “luoghi della memoria” in Polonia, dal vercellese Filippo Campisi, dal titolo “Auschwitz is in the air”.

Le letture, in un contesto volutamente essenziale costituito da due microfoni ad asta e due leggii, saranno precedute, e in questo senso accompagnate, dalla proiezione di immagini fotografiche di Auschwitz-Birkenau e di altri luoghi, in Polonia, in cui ebbe a consumarsi la tragedia della Shoah.

L'appuntamento si apre con "Un Canto su Auschwitz" di Filippo Campisi e prosegue con le poesie di Primo Levi lette da Roberto Sbaratto. In apertura sono previsti interventi di Giusi Baldissone su “Auschwitz is in the air: un canto da ascoltare”, e dello stesso Capisi su “Nel ghetto di Varsavia, improvvisamente”. A chiudere il pomeriggio i saluti di Gianni Mentigazzi, presidente della “Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone”.

“Il reading – affermano gli organizzatori – è realizzato in totale semplicità e intende porsi in sintonia con le celebrazioni che avranno luogo lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria. Più si ricorda l’infamia dei campi di sterminio e coloro che sono stati uccisi o straziati in modo inumano più si impedisce che su questi eventi cada l’oblio”.

L’ingresso è libero.