Engas Hockey Vercelli-Roller Lodi 10-3

Engas Hockey Vercelli continua la sua striscia positiva, la 15esima vittoria consecutiva, battendo il Roller Lodi per 10-3: ottimo Matteo Brusa, con 4 reti e determinante anche in fase di gestione; da segnalare anche il primo gol con il Vercelli del giovane Oscar Ferrari.

1^ tempo: L’inizio è equilibrato, con entrambe le formazioni in avanti; al 20’, dopo un’azione del Lodi, Brusa intraprende un’ottima iniziativa personale che sblocca il risultato, 1-0. Non c’è nemmeno il tempo per la ripartenza: in pochi secondi, Brusa passa a Monteforte che realizza il 2-0. Al 15’ Ariel Romero rileva il capitano Francazio. Passa qualche momento più complicato per i bicciolani, con il Roller Lodi a farsi vedere nell’area vercellese e a fare una buona opposizione. Ne consegue la rete di Curti, 2-1. Dopo 4 minuti, Brusa si ripete, insaccando da posizione laterale sinistra dopo una bella azione collettiva. Al 10’, esce Enea Monteforte per Oscar Ferrari. Dopo mezzo giro di orologio, bella parata di Lopriore: dalla ripartenza, nasce il primo gol di Oscar Ferrari con l’Engas: grande esultanza per il giovane novarese, appeso alla rete della curva. Siamo sul 4-1. La partita continua vibrante, nel Vercelli si nota come Romero abbia già una buona intesa con i compagni. A 6' dal termine proprio lui colpisce un palo. Un minuto dopo, Cremaschi solo davanti a Lopriore sbaglia. Poco dopo, arriva la terza marcatura per uno splendido Matteo Brusa, 5-1. C’è ancora tempo per un bel contropiede di Ferrari, un tiro laterale di Frugoni, neutralizzato da Lopriore e altre iniziative vercellesi ma senza reti.

2^ tempo: Rientrano Francazio e Monteforte. Il Roller Lodi inizia in avanti, ma subito arriva la quarta rete di un Matteo Brusa in stato di grazia, 6-1. A seguire, parata decisiva di Lopriore con il Lodi che poco dopo accorcia le distanza con Sanpellegrini, nettamente il migliore dei suoi, 6-2. Su contropiede molto veloce, Monteforte realizza il 7-2. Sempre il “Pistolero” risulta determinate per l’ottava rete dell’Engas: suo il disturbo al portiere avversario e l’assist per Francazio che insacca in bello stile. L’Engas continua a produrre gioco ed occasioni, il Lodi meno del primo tempo. A 12' dal termine, Tiziano Orso segna pregevolmente il 9 a 2. Al 10’ tiro libero assegnato al Roller Lodi che lo realizza con Curti, 9-3. Il match prosegue senza fiato e a 3’ dalla fine arriva anche il decimo gol a firma di Romero, che ribadisce in gol al volo una respinta del portiere.

Tabellino. Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Brusa, Motaran, Monteforte, Lopriore. Roller Lodi: Bernabè, Sanpellegrini, Frugoni, Curti, Porchera fra i pali. Reti: 1^T: 20’14 Brusa (HV) 1-0; 20’06 Monteforte (HV) 2-0; 15’15 Curti (Roller Lodi) 2-1; 11’13 Brusa (HV) 3-1; 9’26 Ferrari (HV) 4-1; 4’39 Brusa (HV) 5-1. 2^T: 24’06 Brusa (HV) 6-1; 22’39 Sanpellegrini (Roller Lodi) 6-2; 17’08 Monteforte (HV) 7-2; 16’22 Francazio 8-2; Orso (HV) 9-2; 10’04 Curti (Roller Lodi) 9-3: 3’52 Romero 10-3Engas