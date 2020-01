Salussola, violento scontri. Donna in ospedale

Violento tamponamento tra due veicoli a Salussola, sulla SP 143. Per cause ancora da accertare, un'auto dell'Enel e una Fiat Panda si sono scontrate all'altezza dell'incrocio che porta a Vigellio. La conducente della Panda, di cui non sono ancora note le generalità, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal 118 per le cure del caso. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri di Candelo, che ora indagano sulle cause dell'incidente. Con loro anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.