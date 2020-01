"Passerella chiusa per sempre? Un danno gravissimo per il paese"

Egregio direttore

Chiediamo ospitalità per sottoporre alla sua gentile attenzione e a quella dei lettori, quello che riteniamo essere un grave problema che riguarda il territorio del Comune di Serravalle.

Ci riferiamo naturalmente alla chiusura (che sembra ormai irreversibile) della passerella sul fiume Sesia, che costringe centinaia di residenti del nostro Comune a sobbarcarsi molti minuti di traffico e parecchi chilometri al giorno per raggiungere il posto di lavoro. Va infatti ricordato che il collegamento con Grignasco, Valduggia, Bettole e la zona sud di Borgosesia risultava fondamentale per molti serravallesi che si recano nelle aziende delle succitate località, mentre viceversa risulta meno importante per i residenti di Grignasco che sicuramente hanno minore interesse alla questione, pur essendo il loro Comune responsabile del 50% della gestione della passerella. Teniamo inoltre a sottolineare l'importanza del passaggio ciclo/pedonale della stessa, in quanto molti cittadini serravallesi ne usufruivano per avvalersi del servizio autobus verso la provincia di Novara.

Nella speranza di essere da pungolo per l'Amministrazione di Serravalle ad affrontare più seriamente il problema, segnaliamo il concreto rischio - per un territorio già in sofferenza per l'acquisito status di "paese dormitorio" visto che la stragrande maggioranza dei residenti lavora nei centri limitrofi - che la carenza di collegamenti rischia di far perdere ulteriore appetibilità a favore di altri Comuni dove il tragitto casa-lavoro risulta più agevole.

A questo proposito vorremo sottolineare come al "fatalismo rinunciatario" della nostra Amministrazione che pure si era presentata con programmi elettorali assai ambiziosi ai cittadini, si aggiunga l'assordante silenzio delle opposizioni che in Consiglio comunale non sembrano avere il coraggio di sollevare il minimo livello di critica necessario a ricordare alla maggioranza i propri impegni.