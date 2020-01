Individuati gli imbrattatori di San Giuliano (e di numerosi altri edifici)

Sono stati individuati i responsabili dell'imbrattamento di numerosi edifici di Vercelli, compresa la facciata della chiesa di San Giuliano, sui quali sono comparsi il segno stilizzato di una mano con la pistola o la scritta "Arresta l'esistente".

La Procura, dopo aver chiuso il fascicolo, chiede ora alle persone o agli enti che siano stati danneggiati interessate alla richiesta di un eventuale risarcimento danni, possono presentarsi in Procura, aliquota Guardia di Finanza o Carabinieri, in piazza Amedeo IX numero 6 (primo piano stanza 108) per fornire le proprie generalità, l'indicazione dell'edificio imbrattato, fornendo anche materiale fotografico.

(notizia in aggiornamento)