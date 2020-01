Carambola in autostrada

Incidente, intorno alle 7 di sabato, al Km 38 dell’autostrada A4: una Toyota Rav 4 ibrida è carambolata autonomamente, urtando il jersey che delimita le due carreggiate, e si è fermata tra la seconda e la terza corsia.

Fortunatamente solo un grosso spavento per la conducente, ma è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo.

Sul posto anche la polizia stradale che sta accertando le cause dell'incidente e il personale della Società autostrade.