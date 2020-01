Corso Randaccio, arriva il disco orario

Nonostante il parcheggio realizzato in via Derossi, che, tra l'altro, consente l'accesso diretto alla stazione, sono ancora molte le auto dei pendolari che vengono parcheggiate per l'intera giornata in corso Randaccio, sul lato destro del tratto compreso tra la rotatoria con il cavalcavia Tournon e l'incrocio con via Derossi.

Una situazione che, secondo quanto lamentato, crea problemi alle attività commerciali della zona già messe a dura prova dai lunghi lavori di rifacimento delle condotte fognarie, in seguito ai quali si è avuta una marcata riduzione del transito di veicoli lungo la via.

Per ovviare alla situazione, il Comando della Polizia locale ha disposto l'istituzione del disco orario, dalle 8 alle 20, tra i civici 12 e 20 di tutti i giorni feriali: la durata massima della sosta è pari in 60 minuti.