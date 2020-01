"Sarai sempre con noi": fissati i funerali di Gabriele Gambino

"Sarai sempre con noi". Hanno scelto questa frase i familiari di Gabriele Gambino, l'uomo morto all'improvviso nel pomeriggio di mercoledì, per annunciare la data delle esequie e condividere il proprio dolore con i tanti amici che, in queste ore, sono sconvolti per una tragedia che nessuno avrebbe voluto vivere.

leggi anche: LUTTO PER GABRIELE, MORTO A 47 ANNI

Gambino, vercellese di 47 anni, viveva a Stroppiana, ma aveva in città tutti i suoi amici di gioventù: stava percorrendo una strada sterrata alla periferia di Asigliano, località dove va a scuola il suo bimbo di appena 8 anni, quando un malore improvviso lo ha stroncato.

Ai primi soccorritori, accorsi dopo che era stato dato l'allarme, è apparsa una scena straziante: l'uomo a terra privo di vita, e, accanto a lui, il suo cane bianco a vegliarlo e proteggerlo. L'ultimo regalo, carico d'affetto, di quello che è a tutti gli effetti un altro componente della bella famiglia che Gabriele Gambino aveva creato con la moglie Rossana e con il piccolo Matteo.

Venditore e istallatore di piscine, Gambino è ricordato da tantissimi amici vercellesi: era uno sportivo, amante del calcio, ragazzo di compagnia buono e leale. "Un pezzo della mia gioventù che se ne va", commenta con dolore un amico.