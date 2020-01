Convegno dedicato ad Aldo Besate

Riflessioni per una nuova stagione di urbanistica riformista: è questo il titolo dell’incontro, in programma venerdì presso la Sala delle conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio in via Monte di Pietà 22, dalle 15,30 alle 18.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Il Ponte è dedicato alla figura dell’architetto Aldo Besate, scomparso recentemente.

Parleranno persone, insomma, che conoscono la materia così come conoscevano e stimavano Aldo Besate.

Programma dei lavori.

Saluti del presidente del Ponte, Luigi Di Meglio, e del presidente dell’ordine degli architetti di Vercelli Marco Somaglino.

Mauro Giudice parlerà di Una riforma mancata.

Massimo Giuliani della Evoluzione della pianificazione.

Franco Berruto di Criticità dell’urbanistica negli ultimi decenni.

E infine, da Giorgio Gaietta ed Ezio Robotti un contributo su Qualche riflessione sulle politiche urbanistiche a Vercelli e la loro evoluzione.