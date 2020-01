Andamento climatico, se ne parla con l'Ente Risi

Nell’ambito degli incontri organizzati dall’Ente Risi sul territorio domani venerdì 24 gennaio alle 9 nell’Aula Magna dell’Istituto Ferraris di piazza della Vittoria 3 si terrà una riunione per sviluppare alcune riflessioni sull’andamento climatico 2019, per illustrare le nuove opportunità per il controllo della flora infestante in risicoltura, la corretta pianificazione dei trattamenti erbicidi, per esaminare la residualità nella granella e il comportamento ambientale di alcuni agrofarmaci impiegati nella difesa del riso e le novità di mercato per la campagna 2020. Martedì 28 gennaio alle 9 è programmato un altro appuntamento sullo stesso tema nella Sala riunioni Fondazione Agraria Novarese in corso Vercelli 120 a Novara.