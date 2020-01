Ariel Romero:"Il mio primo gol? Un'iniezione di fiducia"

Nella sede di Ford Nuova Sa-Car, Engas Hockey Vercelli fa il punto della situazione in vista della partita casalinga di sabato sera contro il Roller Lodi.

Ariel Romero, decisivo contro l’Agrate con ben quattro reti: “Segnare il mio primo gol per Hockey Vercelli è stato bellissimo: un’iniezione di fiducia che poi fa giocare più sciolto. Dopo ne ho realizzati altri tre, insieme ad alcuni assist: sto iniziando a trovare l’intesa con la squadra, mi fa felice far segnare i compagni. Mi piace vincere”. L’argentino sottolinea la qualità della sua compagine: “In attacco ci cerchiamo molto; Oscar Ferrari ha fatto una gran partita, gli manca solo il gol; sono certo che si rivelerà un giocatore fondamentale e crescerà insieme a noi”.

Il DS Davide Costanzo guarda con tranquillità al match contro il Roller Lodi: “Li affrontiamo per la prima volta, ma credo che, nonostante abbiano alcuni giocatori di valore, come Leonardo Sanpellegrini (che ha militato in A1 e A2), Hockey Vercelli sia di un livello superiore. Sono fiducioso, con l’arrivo di Romero abbiamo fatto un salto di qualità: sta a noi impegnarci con serietà come fatto finora. Guardo i miei ragazzi e vedo una squadra di professionisti.”

Paolo Gallione: “Il Roller Lodi è un’avversaria di valore superiore rispetto a quelle già incontrate, ma il nostro ricco organico permette più combinazioni: mister De Rinaldis è bravissimo a gestirlo e, sia in Coppa Italia che in campionato, ha dimostrato che c’è possibilità di scendere in pista per tutti.”

Questione Palapregnoato, Gallione: “La prevendita è già attiva in modo da gestire l’affluenza. La capienza massima attuale è di 600 posti e la società è pronta a fare proposte affinchè torni adeguata alla richiesta. L’assessore Mimmo Sabatino ha dimostrato da sempre grande attenzione e di certo anche il sindaco non si tirerà indietro quando sarà ora di agire.”

Infine il padrone di casa, Angelo Santarella di Ford Nuova Sa-Car: “Essere a fianco di Hockey Vercelli è per noi un’opportunità: l’hockey in città ha profonde radici, è importante sostenere iniziative così sane per la comunità, suggerisco anche ad altri imprenditori di prenderne parte.”

L'appuntamento è per sabato alle 20.45 al Palapregnolato del rione Isola. Prevendite: bar Principe e trattoria Afra.