Pianese-Pro Vercelli 0-0. Segnali di ripresa

Pianese – Pro Vercelli 0 a 0

Una buona Pro Vercelli che sciupa le tre quattro occasioni da rete che ha creato. Buone indicazioni per Gilardino, la prestazione della squadra è stata sicuramente migliore rispetto alle ultime due uscite.

Ammoniti: Gagliardi, Catanese, Carannante, El Kaoauakibi della Pianese; Grossi della Pro Vercelli;

Arbitro Arena

Pianese: Vitali; El Kaouakibi Dierna, Cason, Gagliardi; Carrarante (Regoli dal 55’), Simeoni, Figoli; Catanese (Rinaldini dal 75’); Momentè, Udoh (Montaperto dall’89’).

A disposizione: Fontana, Sarini,Seminara, Benedetti, Vavassori, Regoli, Benedetti, Scarlino, Montaperto, Rinaldini. All. Masi.

Pro Vercelli: Saro; Franchino, Masi, Auriletto, Iezzi; Graziano, Schiavon (Grossi dal 71’), Varas (Mal dall’81’); Rosso, Comi (Petrovic dall’81’), Azzi (Romairone dall’81’).

A disposizione: Moschin, Foglia, Erradi, Petrovic, Bani, Grossi, Mal, Della Morte, Volpatto, Romairone, Carosso, Merio. All. Gilardino.

PRIMO TEMPO

Fascia sinistra, Iezzi, Varas, Rosso, ancora Varas ancora Rosso, cross, testa di Graziano fuori di poco. Primo acuto di una Pro Vercelli spigliata e aggressiva.

Primo quarto d’ora.

Possesso palla della Pro che fa la partita. Bene gli esterni Azzi e Rosso ben supportati dai terzini Franchino e Iezzi. Sembra in palla anche Varas.

Reazione della Pianese ma la difesa della Pro è attenta.

Occasione per la Pro alla mezzora.

Iezzi cambia gioco per Graziano, cross dalla trequarti destra, esce per farfalle il portiere Vitali, palla a Varas che mette in mezzo per Comi, il cui colpo di testa esce a lato.

Mischia in area Pro, Saro, forse ostacolato, esce in modo non impeccabile, tutto fermo per un fallo in attacco della Pianese.

Occasione in ripartenza per la Pianese, con Udoh che porge a Momenté, sbroglia Iezzi in angolo.

Tiro di El Kaouakibi, para Saro bloccando a terra.

RIPRESA

Palla a Rosso, buon controllo e cross per la testa di Comi che manca lo specchio della porta; è il minuto 50.

Azzi serve Graziano, (bella) rovesciata ma Vitali è sulla traiettoria, e para.

Pianese vicina al gol: il neo entrato Regoli centra dalla destra, Udoh da due passi manda sul fondo. Minuto 58.

Comi ad Azzi, assolo in area murato da un difensore, però.

Esce Schiavon infortunato, entra Grossi. È il 71’.

Catanese spara dai trenta metri: alto.

Punizione, Comi, ancora di testa, manda a lato.

Tre cambi nella Pro a 9 dal termine. Entrano Mal, Romairone, Petrovic. Escono Varas, Comi, Azzi.

Ammonito Grossi.

Punizione di Momentè, tiro alto grazie alla deviazione della barriera.

Quattro di recupero.