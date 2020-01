Parità dopo 45 minuti con la Pianese

Pianese – Pro Vercelli

Commento al primo tempo. Parità dopo 45 minuti, ma la Pro non concretizza due occasionissime con Graziano e Comi che di testa sciupano mandando nel fondo da buona posizione. Bene la difesa, vivace Azzi in fascia destra, bene i due interni Graziano e Varas.

Marcatori:

Ammoniti: Gagliardi, Catanese della Pianese;

Arbitro signor Arena

Pianese: Vitali; El Kaouakibi Dierna, Cason, Gagliardi; Carrarante, Simeoni, Figoli; Catanese; Momentè, Udoh.

A disposizione: Fontana, Sarini,Seminara, Benedetti, Vavassori, Regoli, Benedetti, Scarlino, Montaperto, Rinaldini. All. Masi.

Pro Vercelli: Saro; Franchino, Masi, Auriletto, Iezzi; Graziano, Schiavon, Varas; Rosso, Comi, Azzi.

A disposizione: Moschin, Foglia, Erradi, Petrovic, Bani, Grossi, Mal, Della Morte, Volpatto, Romairone, Carosso, Merio. All. Gilardino.

PRIMO TEMPO

Fascia sinistra, Iezzi, Varas, Rosso, ancora Varas ancora Rosso, cross, testa di Graziano fuori di poco. Primo acuto di una Pro Vercelli spigliata e aggressiva.

Primo quarto d’ora.

Possesso palla della Pro che fa la partita. Bene gli esterni Azzi e Rosso ben supportati dai terzini Franchino e Iezzi. Sembra in palla anche Varas.

Reazione della Pianese ma la difesa della Pro è attenta.

Occasione per la Pro alla mezzora.

Iezzi cambia gioco per Graziano, cross dalla trequarti destra, esce per farfalle il portiere Vitali, palla a Varas che mette in mezzo per Comi, il cui colpo di testa esce a lato.

Mischia in area Pro, Saro, forse ostacolato, esce in modo non impeccabile, tutto fermo per un fallo in attacco della Pianese.

Occasione in ripartenza per la Pianese, con Udoh che porge a Momenté, sbroglia Iezzi in angolo.

Tiro di El Kaouakibi, para Saro bloccando a terra.