Camion colpisce balcone e si ribalta a Candelo: traffico deviato

Lunghe code si sono formate all'altezza di via Senatore Marco Pozzo, la strada che da Vigliano Biellese conduce all'entrata di Candelo: secondo le prime informazioni, un camion si è ribaltato intorno alle 17.30 di oggi, 22 gennaio, dopo aver colpito il balcone di un'abitazione, dopo il Cinema Verdi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per deviare il traffico dalla zona. Ora la strada che da Vigliano porta a Candelo è temporaneamente chiusa alla viabilità fino a quando il mezzo pesante non verrà rimosso. Ora sul posto si sta portando la gru dei Vigili del Fuoco.