Nasce il "Trovalavoro": "Così facciamo incontrare domanda e offerta"

A Gattinara, nasce “il Trovalavoro” un nuovo servizio che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro.

Si tratta di uno strumento informativo e di facilitazione nell’accompagnamento alla ricerca di lavoro, completamente gratuito, ideato per mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro, che si rivolge a cittadini e aziende che necessitano di un maggiore supporto per orientarsi e aumentare la propria visibilità nel mercato del lavoro.

Attraverso questo servizio le aziende possono comunicare all’ufficio Informagiovani del Comune di Gattinara le proprie offerte di ricerca personale. Per ogni singola ricerca l’azienda deve definire il periodo di pubblicazione durante il quale l’offerta sarà visualizzabile dagli utenti.

Se l’azienda individua la posizione ricercata lo comunicherà all’Ufficio Informagiovani, che provvederà ad eliminare l’offerta di lavoro dal modulo pubblico.

Sul sito istituzionale del Comune e presso l’Ufficio Informagiovani sarà dunque possibile trovare gli annunci delle aziende che stanno cercando personale e che si sono rivolte all’Informagiovani.

«La grave crisi economica e occupazionale che ha colpito il territorio nazionale è un fenomeno che va combattuto con ogni mezzo - spiega il sindaco Daniele Baglione – Quotidianamente ricevo in Comune persone che chiedono aiuto per trovare un’occupazione, per questo abbiamo voluto fare la nostra parte attivando un semplice strumento come “il trovalavoro” che non fa altro che mettere in vetrina le Ricerche di personale comunicateci dalle aziende che intendono usufruire anche di questa possibilità. La nostra attenzione al mondo del lavoro è sempre stata massima. Conosciamo bene le problematiche e le difficoltà che trova chi cerca un’occupazione e con questo servizio speriamo di contribuire ad aumentare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro».

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Informagiovani Tel. 0163 833 420 e-mail: informagiovani@comune.gattinara.vc.it