Sei aziende vercellesi entrano nel Registro delle Imprese Storiche

Sei nuovi ingressi vercellesi nel Registro nazionale delle imprese storiche. Istituito nel 2010 da UnionCamere, il registro riunisce le aziende attive da almeno un secolo: al momento sono 24 quelle censite nel territorio vercellese, e 29 in quello biellese.

I sei nuovi ingressi sono la farmacia Alice di Bagliani Carlo, la Borgarelli Alessandro, attiva nel settore della realizzazione di impianti idraulici, l'Ortopedia Beltrame e la Ranghino Vitale che coltiva riso l'azienda agricola Eredi Mario Maratelli di Vittorina Maratelli di Asigliano, e la Falegnameria Cimma di Cimma Angelo ad Arborio. In questi giorni le aziende stanno ricevendo una lettera del Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli che le informa dell'esito positivo della loro richiesta insieme al certificato di iscrizione e al logo, con relativo manuale d'uso, che Unioncamere mette loro a disposizione.

"Siamo felici - commenta il presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni - di dare il benvenuto alle sei aziende che sono entrate a far parte della grande famiglia delle imprese storiche italiane: ora avranno uno strumento in più per esprimersi e promuoversi sui mercati, specialmente su quelli esteri, che apprezzano il made in Italy".