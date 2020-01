Lutto per Gabriele, morto a 48 anni

Si chiamava Gabriele Gambino l'uomo morto nel pomeriggio di mercoledì, stroncato da un malore mentre faceva jogging.

Gambino, sposato e padre di un bimbo, viveva a Stroppiana ma era molto noto sia a Vercelli che nei centri del vercellese. Era un installatore di piscine e per questo suo lavoro viaggiava molto in giro per l'Italia: la notizia della sua morte improvvisa sta facendo il giro di amici e conoscenti, destando incredulità e dolore.