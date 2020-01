Dramma nel pomeriggio di mercoledì ad Asigliano: un uomo che faceva jogging correndo alla periferia del paese è stato stroncato da un malore improvviso.

L'uomo, secondo le prime informazioni un 48enne, si è accasciato al suolo lungo via Monte Grappa, strada frequentata per le corse quotidiane e, quando sono arrivati i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte dello sfortunato runner.

(notizia in aggiornamento)