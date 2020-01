L'associazione Insieme saluta uno storico volontario

L’Associazione “Insieme” ha salutato e ringraziato uno storico volontario, Pierluigi Chiais che, da oltre 15 anni, è stato al fianco della onlus che si occupa dei malati oncologici e delle rispettive famiglie.

"Disponibile, sempre premuroso e rispettoso con gli ammalati, Pierluigi ha dovuto lasciare l’attività di volontario per una età che non dimostra", commenta il presidente Massimo Cianfanelli.

Pierluigi Chiais, per altro, è una persona molto nota anche in altri ambiti di volontariato, questa volta culturale: La sua passione per l’arte tipografica e per la storia di Vercelli lo portano a offrire alla sua città un'esposizione-museo sull’arte tipografica e una raccolta di oltre tremila volumi" aggiunge Cianfanelli, ringraziando Chiais per i tanti anni di servizio a favore dei malati e augurandogli i migliori successi nella nuova attività intrapresa a favore della città di Vercelli.