Mal di trasferta

CAMPIONATO UNDER 18 -

Girone A – qualificazione – 4^ giornata di ritorno

Lunedì 20.1.2020 a Venaria Reale

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” - 62-46

(parziali: 11-9; 25-17; 43-34)

Tabellino: Ansu 13; Sarrocco 10; Giulia Leone 2; Sara Leone 11; Ifa Uwaidae 2; Iorio 4; Valentino 2; Momo; Zanetti; Porcelli 2. All.re: Gianfranco Anastasio.

La Under 18 della PFV, “Carmen Fiori” non riesce proprio, in trasferta, a portare a casa una vittoria e torna sconfitta anche da Venaria per 62-46, punteggio migliorativo del pesante scarto subito all’andata, ma pur sempre al passivo.

La gara, peraltro, è stata assai più equilibrata di quanto lo score finale possa far immaginare, soprattutto se si tiene conto che le ragazze di Anastasio non erano al completo, per alcune defezioni, ed alcune di loro non erano nelle migliori condizioni fisiche.

Come emerge anche dai parziali dei quattro tempi, la partita è stata in perfetto equilibrio nella prima frazione, chiusa sull’11-9 per le padrone di casa. Nella seconda la PFV avrebbe potuto portarsi avanti, se non fosse stato per una serie incredibile di sciagurati errori nel tiro da sotto canestro (almeno una decina) che glielo hanno impedito, consentendo invece a Venaria di chiudere a metà gara in vantaggio per 25-17, peraltro con le vercellesi ancora in partita.

Anche nel terzo quarto perdurava l’equilibrio (18-17 il parziale) ma il piccolo vantaggio accumulato in precedenza faceva sì che le padrone di casa chiudessero la frazione avanti sul 43-34.

Nel quarto finale Venaria aveva due fiammate (4-0 ad inizio tempo e 7-0 sul finale) che chiudevano definitivamente i giochi con il 62-46 al 40’, lasciando alla PFV soltanto la soddisfazione di un’onorevole sconfitta che, pur rappresentando un miglioramento rispetto al girone d’andata, sempre sconfitta è.