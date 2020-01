I messaggi in bottiglia arrivano fino a Roma

Il 6 gennaio si era conclusa la XXV edizione della mostra bibliografica “Libri in Libertà”, allestita e gestita dal Centro Libri Punto d’Incontro, e i ricordi del Natale in Biblioteca sono stati riposti nei cassetti del cuore, ma c’è stata una felice eco: uno dei messaggi in bottiglia scritti dagli alunni delle classi III, coordinati dalle Insegnanti Liviana Righes e Maria Carolina Ferla, alcuni dei quali erano legati alla lettura, mentre altri contenevano “parole gentili” da usare quotidianamente, è arrivato fino a Roma, con una bambina che, al ritorno dalle vacanze natalizie, ha portato in classe una bottiglia per commentare il “messaggio” con i compagni. L’insegnante ha molto apprezzato l’iniziativa e si è messa in contatto con l’Istituto Comprensivo di Varallo. Tra la classe della bambina autrice del messaggio e la classe dell’Istituto romano inizierà ora un’amicizia epistolare.