Tommaso Bertani è il nuovo segretario dei SiAmo Vercelli

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, ha maturato significative esperienze nel campo della consulenza aziendale e direzionale, collaborando con aziende di rilevanza nazionale ed internazionale. Dal 2013 è Direttore Generale di Amiacque, società di Gruppo CAP che opera nella gestione del servizio idrico integrato (acquedotto fognatura e depurazione) per oltre 2 milioni di abitanti nei territori della Città Metropolitana di Milano e in alcuni Comuni delle province di Monza Brianza, Pavia e Varese. Dal 2016 è anche Direttore Commerciale occupandosi della gestione dei circa 290.000 clienti del Gruppo.