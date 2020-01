Troppa fretta di nascere: il parto si fa in ambulanza

Episodio “da film” nel pomeriggio di lunedì a Novara: un bimbo aveva tanta fretta di nascere, e così la mamma ha partorito in ambulanza durante il viaggio verso l'ospedale. La donna aveva chiamato il 118, avvisando che erano iniziate le doglie e che non sapeva come fare per raggiungere l'ospedale Maggiore dalla sua abitazione di corso della Vittoria. L'ambulanza è subito arrivata sul posto, ha caricato la puerpera e si è avviata verso l’ospedale. Il parto è iniziato durante il tragitto, per poi concludersi un attimo dopo l'arrivo al pronto soccorso ginecologico. Sia la mamma che il piccolo stanno bene.