Addio "alla Neide" della Locanda dell'Argimonia

"La nostra Neide oggi è venuta a mancare, ci lascia un vuoto nel cuore incolmabile la sua presenza sarà sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai grazie di averci onorato della tua presenza. Buon viaggio sulle tue montagne". Questo l'ultimo saluto sui social di Rudi Delpiano al suo pastore tedesco, mascotte della Locanda Argimonia al Bocchetto Luvera, mancata domenica 19 gennaio a 12 anni. "Per me era come una figlia - spiega Rudi -, non solo un cane. Ci è entrata nel cuore e lì continuerà a vivere".

La locanda Argimonia non sarà più la stessa, tantissimi clienti e turisti dell'Oasi Zegna appena appresa la notizie hanno salutato 'La Neide' sul profilo facebook di Rudi e sulla pagina che porta il suo nome 'Gli Amici di Neide'. "Voglio ringraziare tutti per la vicinanza - commenta Rudi -, spero che la pagina rimanga attiva magari come luogo di ritrovo per adottare animali o per aiutare nella ricerca di cani dispersi in montagna".