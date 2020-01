Ubriaco, guida senza aver mai preso la patente. Multa record e denuncia

Ubriaco già all'ora di cena, viene fermato alla guida di un Apecar che non avrebbe dovuto condurre, dato che non aveva mai conseguito la relativa patente.

Maxi multa per un quarantenne di Varallo, fermato per un controllo dalla pattuglia della Polizia Stradale. L'uomo, risultato sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, è stato sanzionato con verbale da 5.110 euro e l’Apecar sottoposto a fermo amministrativo.

Il varallese, inoltre, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico di 1,38 g/l, tre volte e mezza il massimo consentito. Così è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria.