Punti azzerati per un neopatentato "bevuto"

Punti azzerati e denuncia per un neopatentato 19enne di Portula fermato, alle 2:40 della notte di domenica a Borgosesia. Sottoposto all'alcoltest, il giovane risultava positivo al controllo con un tasso alcolemico di 1,10 g/l. Per lui, che avrebbe dovuto essere a tasso 0, sono scattati la denuncia all’Autorità giudiziaria di Vercelli, il ritiro della patente e decurtazione di 20 punti in quanto neo patentato.