Oltre 74 multe al giorno per infrazioni al Codice della Strada

Sono 27.290 le violazioni al Codice della Strada accertate, nel corso del 2019 dalla Polizia locale della Città di Vercelli. Un numero molto elevato: più di 74 infrazioni al giorno. Super lavoro anche nell'anno appena trascorso, dunque, per gli agenti del nucleo verbali che hanno rilevato anche 75 violazioni non legate al Codice della Strada; 41 casi di auto circolanti con l'assicurazione scaduta e 1728 omesse revisioni. Venticinque le patenti ritirate, 5 i fermi e 26 i sequestri amministrativi effettuati.

Numeri che la dicono lunga sulla scarsa attenzione che molti vercellesi prestano al rispetto delle regole ma anche sul fatto che le nuove tecnologie a disposizione del personale risultano particolarmente efficaci nel rilevare e sanzionare certi tipi di infrazione.

“I nostri uffici – spiega il comandante Ivana Regis – controllano 210 telecamere a cui presto si aggiungeranno 19 portali per monitorare gli ingressi della città; l'organico è composto da 41 unità operative e 7 impiegati amministrativi e il servizio è garantito dalle 7 alle 20,30 in tutti i giorni della settimana”.

Nel corso del 2019 il Nucleo Operativo ha trasmesso 49 comunicazioni di notizia di reato, denunciando 4 persone per furto di energia elettrica; 6 per lesioni gravi; 8 per guida in stato di ebbrezza; 12 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 4 per incidente stradale con fuga; 5 per imbrattamento di beni storici; uno per truffa; 2 per occupazione abusiva di immobile; 3 per danneggiamento; uno per resistenza a pubblico ufficiale; uno per ricettazione; uno per abbandono di animali e uno per abuso edilizio.

Sono stati 408 i sopralluoghi eseguiti con i tecnici di Atc e 24 gli accertamenti eseguiti in ambito veterinario.

Intenso il lavoro svolto nel campo della prevenzione con 454 ore dedicate all'educazione stradale e 484 dedicate alla prevenzione del bullismo nelle scuole.

“I numeri da soli non raccontano l'impegno profuso dal personale nella prevenzione, nell'educazione, nella formazione e il contributo che viene dato ad aumentare tra i cittadini la percezione della sicurezza – aggiunge il comandante –. L'impegno di tutto il personale è ad essere presenti tra la popolazione in ogni momento”.

E, proprio sul versante del personale, una buona notizia arriva dalla possibilità di assumere, entro l'anno quattro agenti e due ufficiali per potenziare l'organico.