Robbio, finisce in ospedale dopo la caduta dalla bici

Due persone hanno riportato conseguenze dopo essere cadute in bici a Robbio. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15:30 di lunedì. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, due uomini di 69 e 66 anni sono caduti rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi sono giunti con un'ambulanza del 118 di Novara e un'automedica. Per uno dei due feriti si è reso necessario il trasporto in codice giallo all'ospedale Maggore di Novara.