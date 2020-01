Atena Iren: "Ecco cosa sarà fatturato nella prossima bolletta"

Arriva la nota di Atena Trading a tranquillizzare chi non sta ricevendo le bollette per i consumi di acqua, luce e gas.

Ecco la nota nella quale si spiega come verrà effettuata la fatturazione e dove rivolgersi, eventualmente, per chiedere la rateizzazione delle fatture.

"Lo scorso mese di dicembre non è stato possibile emettere la totalità delle bollette per il servizio idrico, l’energia elettrica e il gas naturale relativi ai consumi di competenza fino a novembre - si legge nella nota -. In questi giorni sono in corso le regolari emissioni delle bollette secondo le modalità sotto descritte: nel caso di periodicità di fatturazione mensile, le bollette emesse nel corrente mese di gennaio contabilizzano sia i consumi di novembre che quelli di dicembre 2019; nel caso di periodicità di fatturazione bimestrale le bollette emesse nel corrente mese di gennaio contabilizzano i consumi di ottobre, novembre e dicembre 2019, mentre le bollette emesse nel prossimo mese di febbraio conteggeranno i consumi del mese di gennaio 2020; nel caso di periodicità di fatturazione trimestrale le bollette emesse nel corrente mese di gennaio contabilizzano i consumi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, mentre le bollette emesse nel prossimo mese di aprile conteggeranno i consumi dei mese di gennaio e febbraio 2020.

I clienti, qualora lo desiderassero, potranno eventualmente richiedere la rateizzazione delle suddette bollette.

Il numero verde 800.112.077 è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; il sabato dalle 8 alle 13 per gestire le richieste di rateizzo e di informazione.

Si ricorda inoltre che la gestione delle letture è risultata regolare.

Nelle bollette in consegna sono state riportate tutte le indicazioni soprariportate e, come di consuetudine, sono state informate le associazioni di consumatori presenti sul territorio".