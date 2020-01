Lutto per Elisa Pomati, estetista di 50 anni

Amiche e clienti dicono addio con grande dolore a Elisa Pomati, estetista 50enne morta nella notte all'ospedale Sant'Andrea, dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La donna aveva lo studio in via Morosone, in pieno centro, ed era apprezzata per i modi di fare, il sorriso, la capacità di creare un bel rapporto con le clienti. Molte le amiche che hanno voluto ricordarla attraverso post pubblicati sui social.

Tra le amiche, a ricordarla, anche l'ex consigliere comunale Teresa Marcon. "Ora sei una bellissima libellula… quelle belle che ci piacevano tanto e che guardavamo per ore nei campi prima di essere chiamate dalle nonne. Per sempre con me. Ora riposa in pace”.

"Sto pensando a te cara Elisa... Alla tua generosità, al tuo dolce e accogliente sorriso. Eri un angelo in terra e ora sei volata via troppo in fretta con il tuo modo di fare discreto, educato, garbato. Ora sei un angelo tra gli angeli, sei con chi ami Lassù. Ti porto nel cuore e ti sono grata per l'amicizia. Sapevi davvero prenderti cura degli altri e lo facevi con dolcezza e bontà. Solare Ely, simpatica, profonda ,intelligente e molto sensibile, tanto sensibile in questa vita che hai vissuto nel migliore dei modi. Ti porto nel cuore".

"Adesso che non ci sei più lasci un vuoto incolmabile nel mio cuore e nella tua famiglia ma sappiamo che tu sarai l’angelo che veglierà su di noi e ci sarai sempre accanto con il tuo dolce ricordo”, scrive un'amica. E un'altra posta questo toccante ricordo.