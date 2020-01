Forte odore di gas: momenti di preoccupazione a Livorno

Momenti di preoccupazione, nel tardo pomeriggio di lunedì a Livorno Ferraris, per una fuga di gas, segnalata intorno alle 18. L'allarme è partito da via Arturo Guglielmi, nelle vicinanze del numero 20: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta per gli accertamenti del caso. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono messi alla ricerca dell'origine della fuga di gas, raccogliendo le segnalazioni sul forte odore sentito dalla popolazione, poi, con apposita strumentazione e coadiuvati anche dal personale 2i Rete Gas, hanno individuato una perdita da un raccordo di una tubazione.