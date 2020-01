Canna fumaria a fuoco, nella mattina di lunedì, a Borgo d'Ale. Sul posto una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e l’autoscala della centrale di Vercelli che, in via Circonvallazione, sono intervenuti per evitare il propagarsi del rogo. L'incendio, infatti, minacciava di espandersi al tetto, ma il tempestivo intervento ha permesso il contenimento delle fiamme e la successiva estinzione. L’intervento si è concluso intorno alle ore 10.30, dopo circa due ore di lavoro.