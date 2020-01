"Crescentino Plastic free": fontanelli, borracce e una giornata di pulizia del territorio

Crescentino è ufficialmente “Plastic free”. A stabilirlo una delibera del Consiglio Comunale che ha approvato l’adesione del Comune all’iniziativa #FPC Plastic Free Challenge promossa dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare. A presentare la mozione, poi approvata all’unanimità da tutto il Consiglio comunale, è stata il consigliere Samantha Tarallo.

Con tale atto il sindaco Vittorio Ferrero e tutta l’Amministrazione Comunale si impegnano a promuovere campagne di informazione volte ad affrontare in modo efficace l’inquinamento da plastiche, coinvolgendo tutti i soggetti attivi sul territorio. Negli uffici comunali verrà imposto il divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta e l’introduzione dell’utilizzo esclusivo di posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti in materiale biodegradabile oppure lavabili e riutilizzabili. Saranno installati nuovi distributori di acqua pubblici, così come nei plessi scolastici saranno previsti erogatori di acqua al fine di ridurre l’uso di bottiglie di plastica.

“A tale scopo sono già state acquistate mille borracce in alluminio – ha spiegato l’assessore all’ambiente Annalisa Bordignon – che verranno presto distribuite agli allievi delle scuole dell’obbligo, in modo da disincentivare l’utilizzo delle bottigliette. La stessa dotazione è stata pensata anche per i dipendenti comunali. Questa iniziativa, già adottata da Comuni come Palermo, Milano, il Politecnico di Torino e promosso da Anci Giovani Piemonte, che ha richiesto ai milleduecento Comuni piemontesi di adottare all’unisono una mozione che vieti l’utilizzo della plastica monouso, permetterà di ridurre al minimo i rifiuti prodotti".

Pionieri di quest’opera di sensibilizzazione sul territorio comunale sono stati i dirigenti dell’E.C.S. Basket Crescentino che, nel mese di giugno scorso, hanno distribuito le borracce a tutti i loro atleti: "A loro va il nostro plauso per l’iniziativa adottata”, commentano dal Comune.

Nell’ambito del progetto “Crescentino Plastic Free” saranno organizzati anche l’istituzione di una Consulta Ambientale e giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e, soprattutto, di sponde di fiumi, torrenti e canali, coinvolgendo associazioni e cittadini.

Infine, sabato 1 febbraio nell'ambito dell’iniziativa "Sabato dell'Amministratore" è programmata una giornata di pulizia straordinaria di spazi o aree verdi cittadine. La mattinata è organizzata in collaborazione con il Gruppo Comunale della Protezione Civile. Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono unirsi presentandosi in piazza Marconi alle 9:30, muniti di abbigliamento idoneo, con guanti e gilet catarifrangente. Scope, palette, sacchi, ecc. saranno forniti sul posto.