Pronti 100mila euro per ristrutturare la sede della Protezione civile comunale

Con un intervento da 100mila euro, il Comune bonifica e ristruttura la sede del gruppo di Protezione civile comunale.

L'intervento è stato annunciato dal vicesindaco, Massimo Simion, in occasione della Festa della Polizia locale, celebrata lunedì al Salone Dugentesco. Nel corso della cerimonia, una delegazione dei volontari ha ricevuto, dal vicesindaco e dal comandante della Polizia locale, Ivana Regis, un attestato di ringraziamento per la preziosa attività svolta.

"E' un intervento che sta molto a cuore all'amministrazione comunale - ha detto Simion -: in particolare il sindaco Andrea Corsaro ha lavorato per trovare nel bilancio i fondi per l'intervento".

La sede della Protezione civile comunale, che si trova in un capannone nell'area industriale, è di fatto inagibile dopo che la grandinata dello scorso luglio ha seriamente danneggiato le coperture in eternit, causando gravi infiltrazioni d’acqua che rendono necessari costosi interventi. "Vogliano avere una Protezione Civile pronta a intervenire in ogni evento o calamità naturali e vogliamo che possa operare nel migliore dei modi" ha aggiunto Simion.

Gli interventi di bonifica dall'amianto e di sostituzione delle coperture inizieranno nel mese di febbraio, "una volta completate tutte le pratiche relative alla rimozione del cemento amianto", ha concluso Simion.