Malore in casa, intervengono 118 e Vigili del Fuoco

Si è sentito male in casa e, per i soccorsi, è stato necessario l'intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. Momenti di apprensione, intorno alle 13, in vicolo delle Monache a Trino: una squadra del distaccamento volontario di Trino Vercellese dei Vigili del Fuoco è intervenuto per permettere al personale medico del 118 di raggiungere la persona in difficoltà. Il personale ha effettuato l’apertura della porta d’ingresso e successivamente ha fornito aiuto al personale medico: visto il vano scala di dimnesioni molto ridotte, è stato necessario utilizzare la sedia medica cingolata che necessita di operatori per la discesa in sicurezza dalle rampe di 4 piani. La persona soccorsa è poi stata caricata in ambulanza.