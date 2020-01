La Mokaor torna vincente

Torna alla vittoria la Mokaor, che a San Maurizio d’Opaglio supera il Cusio Sud Ovest per 3-1.

Le novaresi, che avevano tre punti di svantaggio in graduatoria dalle bicciolane, erano una squadra molto ostica da affrontare tra le mura amiche, tanto che la gara era molto temuta dallo staff vercellese.

Ed invece fatto salvo il primo set, dove le padroni di casa sono riuscite ad imporsi, nella restante parte dell’incontro la Mokaor non avuto problemi a portare a casa i tre punti.

La Mokaor scende in campo con Patrucco in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi Libero.

Nella prima frazione le bianconere sembrano all’inizio di avere in mano le redini del gioco, ma il parziale di 10/7 a proprio favore si tramuta in un 12/10 per il Cusio Sud Ovest, che da quel vantaggio non retrocede più, riuscendo a conquistare il set per 25/23 grazie anche a 4 inopinabili aces subiti dalle bicciolane.

Ma dalla seconda frazione la Mokaor cambia il ritmo alla gara e, giocando bene, non lascia scampo alle novaresi che vengono superate per 25/15.

Con la gara sul 1-1, la Mokaor non molla la presa e con la stessa intensità del secondo set, continua la propria marcia verso la vittoria conquistando il terzo periodo per 25/14 ed anche l’ultima frazione per 25/14, con il successo nell’incontro per 3-1.

Sono stati quindi conquistati tre punti molto pesanti sia per la classifica, sia per il morale rafforzando la consapevolezza dei propri mezzi che possono addirittura essere migliorati. Ancora MVP Leotta con 22 punti, mentre Zoe Patrucco con i sui 17 anni ha fatto giocare la squadra con un’ottima regia.

Il prossimo impegno per la Mokaor è previsto per sabato 25 gennaio a Vercelli, dove affronterà alle ore 18 alla Bertinetti il Team Volley Biella. Nel derby contro le laniere Mossetti e compagne sono pronte ad eseguire uno sgambetto alla compagine che attualmente occupa il secondo posto.

CUSIO SUD OVEST - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 1-3 25/23 15/25 14/25 14/25

Bertolone (7), Patrucco (4), Mossetti (12), Leotta (22), Fenoglio, Prinetti, Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti (12), Bertinazzi(10), Vercelli Camilla, Vercelli Alice.

Allenatori Gherardi-Vigliani.