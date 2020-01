Intervento dei Vigili del Fuoco per alcune tegole pericolanti, sul tetto del palazzo all'angolo tra via Crispi e corso Libertà.

Poco dopo le 20,15 di sabato, una squadra del Comando Provinciale di Vercelli dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Crispi a Vercelli dopo la segnalazione del potenziale pericolo rappresentato dalle tegole esposte: l'intervento è valso alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza della zona.