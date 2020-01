Sorpresi dal buio in mezzo ai boschi, non trovano il sentiero per rientrare

Si sono avventurati per una camminata sulle alture tra Borgosesia e Grignasco e poi, sorpresi dal buio, non sono più riusciti a trovare la strada per rientrare.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Varallo, poco dopo le 18,30, in località Ara, per il salvataggio di due persone, prese alla sprovvista dal buio e non più in grado di trovare una via sicura per rientrare.

Le sale operative dei Comandi Vigili del Fuoco di Vercelli e Novara, tramite le tecniche TAS, hanno individuato i malcapitati e guidato le squadre di soccorso fino a rintracciarli, per poi portarli al sicuro. All'intervento hanno partecipato anche la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero, i carabinieri di Grignasco e i Guardiaparco del Monte Fenera.