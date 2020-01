CSA Agrate Brianza - Hockey Vercelli 4-12

Engas Hockey Vercelli porta a casa un'altra vittoria di forza, in trasferta contro l'Agrate. Su tutti, un sontuoso Ariel Romero, autore di 4 reti e trascinatore del match con classe e tecnica.

1^ Tempo: Hockey Vercelli inizia con la formazione abitualmente schierata in Coppa Italia; la prima vera occasione è di Brusa all’22, dopo una bella azione in velocità. L’Agrate si fa vedere, i bicciolani manovrano molto, ma non realizzano, anche grazie a tante belle parate di Jacopo Viscardi, così i padroni di casa crescono, specie in velocità. L’equilibrio si rompe la 16’, quando Enea Monteforte realizza lo 0-1 su rigore. Subito a seguire, il match è molto vivo, con occasioni per ambo le parti e un Agrate volenteroso. Il raddoppio di Hockey Vercelli è opera di Matteo Brusa che insacca sulla sinistra dopo un assist di Monteforte. Il Pistolero, meno di due minuti dopo, porta la partita sullo 0-3, dopo un contropiede molto rapido. Subito dopo la rete, il bomber novarese lascia il posto ad Ariel Romero. A 5’ dal termine, rigore per l’Agrate, e Galimberti realizza l’1-3. Trascorrono pochi secondi e arriva il primo gol vercellese del Principe Romero, 1-4. L’argentino è decisivo anche per il quinto gol: dopo aver fatto girare la palla in area, passa a Francazio che realizza. Il capitano si ripete a 58 secondi dal termine, 1-5. A 45”, la seconda rete dell’Agrate con Galimberti a concludere una manovra ben realizzata dai suoi.

2^tempo: Entra Oscar Ferrari al posto di Amleto Francazio. Hockey Vercelli inizia subito fortissimo: Ariel Romero sale in cattedra e realizza in rapida sequenza la settima e ottava rete. Al 21’ Brusa fa 2-9 e ancora Il Principe segna la decima rete per i vercellesi. Monteforte, rientrato al posto di Romero, segna il 2-11. Agrate si porta sul 3-11 con Yuri Viscardi a 10’ dal termine; padroni di casa ancora in rete dopo meno di un minuto su azione per il quarto gol con Galimberti. La dodicesima marcatura dell'Engas arriva a 38" dalla fine ad opera di un ottimo Matteo Brusa, centratissimo per tutta la partita.

Tabellino. Formazoni: Agrate: Galimberti, Villa, Viscardi, Bergamaschi, Jacopo Viscardi fra i pali. Engas Hockey Vercelli: Brusa, Francazio, Motaran, Monteforte; portiere Lopriore.

Reti: 1^ Tempo: 16’05 Monteforte,R, 0-1; 11’07 Brusa (HV) 0-2; 8’47 Monteforte (HV) 0-3; 5’17 Galimberti (Agrate) 1-3; 5’05 Romero (HV) 1-4, 2’03 Francazio (HV) 1-5; 0’58 Francazio (HV) 1-6; Galimberti, Agrate 2-62^T: 22’07 Romero (HV) 2-7; 21’34 Romero (HV) 2-8; 21’12 Brusa (HV) 2-9; 20’29 Romero (HV) 2-10; 14’46 Monteforte (HV) 2-11; 10’31 Viscardi (Agrate) 3-11; 9’51 Galimberti (Agrate) 4-11;0'38" Brusa (HV) 4-12