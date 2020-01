Moncalvo, ultraleggero precipita in piazza

Intorno alle 16.30 a Moncalvo in piazza Carlo Alberto è precipitato un ultraleggero.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l'area a causa della perdita di carburante e i Carabinieri di Asti. Non ci sono altri coinvolgimenti.

Il pilota, un uomo di 71 anni, residente in paese, Lino Frigo, ferroviere in pensione e vedovo da qualche mese, è morto.

Testimoni sulla piazza hanno visto visto l'aereo sorvolare la piazza a bassa quota e oscillare. Probabilmente la causa un malore o un guasto.

L’ultraleggero era decollato alle 16 da Castelnuovo don Bosco. Sul posto il nucleo investigativo dei Carabinieri di Asti per i rilievi tecnici