Rogo nella notte: distrutta una legnaia

Legnaia a fuoco, nella notte tra venerdì e sabato, a Rossa, comune all'imbocco della Val Sermenza. Intorno alle 3 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo è intervenuta per domare l'incendio che ha interessato il deposito di via Roma 3. A dare l'allarme alcuni residenti che, all'arrivo dei mezzi di soccorso, erano già all'opera per domare le fiamme. L'intervento dei Vigili del Fuoco, durato circa 2 ore, ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non si registrano danni alle persone - pertanto non c'è stato bisogno di fare intervenire altri soccorritori - ma la legnaia è andata distrutta.