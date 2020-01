Investito lungo la ferrovia Torino - Milano

Drammatico incidente ferroviario giovedì sera intorno alle 22 a San Martino di Trecate, a pochi chilometri da Novara. Un treno in viaggio sulla direttrice storica Torino - Milano ha travolto una persona, che è letteralmente stata fatta a pezzi. Al momento non è stato possibile neppure stabilire se si tratti di un uomo o di una donna. La linea ferroviaria è rimasta a lungo bloccata, nella notte tra giovedì e venerdì, per le indagini e la rimozione del cadavere, mentre le autorità sono impegnate anche nella mattina di venerdì per stabilire l'identità della vittima.