Offerte di Iren in ambito Smart Home

Consumare meno energia controllandola meglio. Questa è la sfida dell'efficienza energetica, che, a rigor di termini, è definita dal rapporto tra l'energia consumata e quella prodotta. Il settore dell'edilizia residenziale e terziaria è considerato il più ad alta intensità energetica ed è seguito da vicino dal settore dei trasporti e dall'industria. Ha quindi senso che le priorità per le azioni da intraprendere per ottimizzare il risparmio energetico siano dirette verso l'edilizia. In generale quando si parla di efficienza energetica ci si riferisce all'ottimizzazione del consumo di energia e al miglioramento dell'impronta ecologica in funzione dei cambiamenti climatici.

Il Gruppo Iren da tempo si prepara ad affrontare le transizioni e i cambiamenti che stanno ridefinendo il mercato dell’energia e delle multiutility. Infatti, grazie ad una strategia incentrata sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’efficientamento energetico, ha posto al centro delle sue ricerche il cliente/cittadino, al quale ha dedicato una serie di iniziative e progetti che hanno l’obiettivo di trasformare la commodity energetica in un servizio ad alto valore aggiunto, incentrato su due concetti fondamentali: smart home ed efficientamento energetico.

E’ in questo scenario che Iren ha lanciato il progetto New Downstream, che mira a rendere le case dei cittadini più intelligenti e, al contempo, ad ottimizzare quanto più possibile i consumi domestici, riducendo al minimo gli sprechi di energia. Ecco che qui entra in ballo la domotica, che ha la funzione di collegare in rete, coordinare e automatizzare il funzionamento di apparecchiature elettriche in una casa o in un edificio, al fine di risparmiare energia, migliorare il comfort e la sicurezza nell'edificio stesso. Il progetto aspira infatti a rendere le case dei cittadini più intelligenti e, al contempo, ad ottimizzare quanto più possibile i consumi domestici, riducendo al minimo gli sprechi di energia con un'offerta di prodotti specifici come le lampade a LED, che oltre a far risparmiare energia, hanno una durata decisamente superiore rispetto alle lampade a incandescenza. Ma non è tutto! Nell'ambito dell'offerta, rientrano anche le caldaie a condensazione e un termostato intelligente, per gestire e controllare in remoto i consumi dell’impianto e anche il servizio di manutenzione caldaia gratis per due anni.

Altri tasselli fondamentali verso l’efficientamento energetico domestico sono rappresentati dall'abbattimento dei consumi d'energia elettrica tramite l'uso di pannelli fotovoltaici. Questi ultimi consentono di evitare qualsiasi tipo di emissione inquinante garantendo un’elevata affidabilità impiantistica e la riduzione dei carichi energetici sulla linea elettrica. Il progetto del Gruppo Iren è tra i più importanti a livello nazionale nel campo dell'efficienza energetica negli edifici e ha come obiettivo quello di offrire a ciascun cliente le soluzioni per vivere in un'abitazione del futuro.