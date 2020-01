Amar Riso, in scena il musical su lavoro, mondine e vercellese

Un musical tutto made in Vercelli per raccontare la storia delle mondine, del film "Riso Amaro" e delle vicende legate al precariato e alle lotte per i diritti dei lavoratori.

Va in scena venerdì alle 21, al Teatro Civico, "Amar... riso", prodotto da Antonella Napoli e Donatella Terzolo con Skené Teatro Team: la regia è di Gianluca Mischiatti, assistito da Matteo Pagetti, testi di quattro canzoni originale di Franco Ricciardiello con musiche di Francesco Cilione. Le coreografie sono di Elisa Gallina, coro e vocalità curate da Elisabetta Godino.

Lo spettacolo - già portato in scena con successo anche a Trino e Casale - viene proposto per inizitiva della Cgil Vercelli Valsesia: l'ingresso è libero e aperto a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.

"E' una riflessione sul lavoro quando precario e migrante - spiega il segretario generale della Camera del Lavoro, Valter Bossoni - E racconta pagine importanti della storia del nostro territorio e delle battaglie di lavoratori e lavoratrici". Furono proprio le mondine, infatti, le prime a ottenere un contratto collettivo che dava un tempo al lavoro - le otto ore.

"l musical ha un cast di 40 persone con musicisti professionisti, e altri attori che si sono impegnati nello spettacolo ricavando tempo per studiare le parti e partecipare alle prove. E' stato un lavoro di preparazione molto complesso", spiega Antonella Napoli.

Dalla stazione di Vercelli, dove arrivavano le mondine, alla cascina (immaginaria) Sant'Andrea, dove si snoda la storia, vicende personali, temi di attualità e uno spaccato dell'epoca si intrecciano dando vita a uno spettacolo che si annuncia bello e coinvolgente.