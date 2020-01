Vuoi il risotto perfetto? Ecco 5 errori da non fare

Con la campagna “Nutri la tua voglia di riso”, Ente Nazionale Risi è oggi impegnato a divulgare i valori di qualità, benessere e genuinità legati al riso italiano: pochi alimenti sono in grado di passare con facilità e disinvoltura dalla cucina casalinga a quella raffinata dei ristoranti stellati, dallo street food alle appetitose ricette della tradizione, senza mai nulla perdere in gusto e valore nutritivo. Il riso è uno di questi, purché italiano, perché buono, sicuro e controllato.



Sua Maestà il risotto: ecco i 5 errori da non fare per ottenere un risotto perfetto



Usare una pentola qualsiasi

Per la buona riuscita del risotto l’uniformità in cottura è fondamentale, perciò è necessario optare per un tegame dai bordi non troppo alti e con dimensioni adeguate alla quantità di riso da preparare. L’ideale sarebbe una pentola di rame o ghisa, materiali che conducono ottimamente il calore.



Saltare la parte di tostatura

Tostare il riso, nel soffritto o a secco in una pentola asciutta, è un passaggio importante per ottenere croccantezza e cremosità, perché serve a “saldare” i chicchi e renderli resistenti allo stress della cottura. Saltare questo passaggio può guastare i chicchi, che possono rompersi o disfarsi.



Mescolare di continuo

Se è vero che mescolare il risotto aiuta il rilascio dell’amido che rende così cremoso questo piatto, è anche vero che rimestarlo continuamente durante la cottura rischia di causare la rottura dei chicchi e la dispersione di vapore e calore, essenziali per completare la cottura e mantenere l’umidità.



Mantecare con il fuoco acceso

Con il termine mantecatura si intende arricchire con alcuni elementi grassi (come burro, parmigiano o olio) il nostro risotto. Questa operazione, che renderà il risotto più lucido, cremoso e saporito, va compiuta tassativamente con il fuoco spento: lo sbalzo termico tra il calore del risotto e il burro freddo di frigo conferirà al piatto maggiore cremosità.



Incorporare il burro con il cucchiaio

Idealmente la mantecatura andrebbe eseguita senza l’ausilio del cucchiaio: se il risotto ha la giusta consistenza sarà sufficiente scuotere energicamente il tegame avanti e indietro per far sì che si formi un’onda e il burro si incorpori omogeneamente.