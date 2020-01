Biciclette prive di luci, di notte: un pericolo

Egregio Comandante,

vorrei sottoporLe un problema che da anni si verifica nella nostra città e che più volte è stato segnalato su Facebook da diversi utenti, me compreso. Mi riferisco alla circolazione mezz’ora dopo il tramonto di biciclette prive dei dispositivi di illuminazione e catadiottri previsti dall’articolo 68 del Codice della strada. Questi velocipedi non potrebbero circolare, ( secondo alcune interpretazioni per la verità manco di giorn ) per la pericolosità indotta da una scarsa visibilità per gli altri veicoli, e per l’incolumità dei ciclisti stessi.

Attendiamo il grave incidente prima di deciderci a prendere seri provvedimenti ? Sono innumerevoli le persone che infrangono ogni giorno questa importante disposizione e sarebbe il caso per tutti di far rispettare quanto stabilito dal Codice, anche se è cosa difficile e impopolare. Grazie per la Sua cortese attenzione