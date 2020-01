E-bike: il mezzo sostenibile del futuro

La bicicletta è un ottimo modo per spostarsi ogni giorno. Anno dopo anno, il mondo del ciclismo si è confermato come la stella indiscussa della mobilità dolce, che consente di coniugare efficienza di viaggio, flessibilità d'uso, accessibilità per tutti e sviluppo sostenibile. La bicicletta, in tutte le sue varianti, è diventata un mezzo di trasporto a sé stante. Oggi, con il contributo della tecnologia e il successo della pedalata assistita, questo mezzo di trasporto sta diventando un nuovo compagno a lungo termine, con sempre più viaggiatori che pedalano per esplorare luoghi sempre più lontani in sella alla loro bici elettrica!

Andare in e-bike ti rende più felice! Infatti, andare a lavorare su due ruote o a fare semplicemente un giro in bici stimola la produzione delle endorfine che favoriscono il miglioramento dell’umore e della sensazione di benessere, riducendo stress e ansia. Inoltre, con la bicicletta si va ovunque e grazie allo sviluppo delle piste ciclabili, nei centri cittadini, possiamo andare addirittura più veloci che in auto. Per non parlare del fatto che un ciclista ha il pieno controllo del suo tempo e del suo percorso: è possibile calcolare con precisione la durata di un viaggio, qualunque sia il percorso, indipendentemente dagli ingorghi o meno. Se abbiamo tempo a disposizione, possiamo pedalare tranquillamente, scoprire un nuovo percorso, fermarci a chiacchierare e molto altro ancora. E possiamo anche permetterci di partire con 10 minuti di ritardo, basta spingere un po' di più sui pedali! E poi la bici è un ottimo modo per entrare in contatto con gli altri: ci sono innumerevoli sorrisi tra i ciclisti, si discute al semaforo, lungo il tragitto e così via.

La bicicletta è per definizione un mezzo di trasporto che facilita i legami sociali, che fa bene al morale! Se desideri acquistare una bici elettrica di qualità, devi considerare questo acquisto come un investimento, da ammortizzare in diversi anni, non esitando a confrontare i risparmi realizzati rispetto al costo complessivo di un'auto (acquisto, parcheggio, assicurazione, carburante, ecc.). Il calcolo è convincente! La bicicletta elettrica offre maggiore efficienza rispetto alla sua versione classica, rendendo piu’ salutare ed ecologico il suo ruolo di mezzo di trasporto per l'uso quotidiano in grado di consentire a molti cittadini di andare al lavoro evitando l’utilizzo dell’auto.

Di fronte al sempre pi crescente fenomeno dei viaggiatori che popolano le strade con le bici elettriche, alcune aziende del settore hanno iniziato a offrire nuove opzioni per ricaricare le batterie e molti altri servizi. Il Gruppo Iren, sempre molto attento ai problemi di mobilità sostenibile, ne è consapevole e ha avviato un'offerta speciale, riservata a chiunque fosse interessato all'acquisto di una bici elettrica. Sia che tu sia un imprenditore o un privato appassionato di innovazione a due ruote, potrai scoprire la soluzione per i tuoi spostamenti sostenibili all’interno del catalogo e-bike di IrenGo. Le tipologie e i modelli di e-bike a disposizione dei clienti sono vari e spaziano dalla classica city bike fino alla più sportiva mountain bike, tutte fornite da alcuni dei più importanti produttori del settore. Vieni a scoprire la pedalata assistita, che ti consentirà di affrontare faticose salite e percorsi a lunga distanza e, se lo desideri, potrai usufruire anche di un finanziamento dedicato.