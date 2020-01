Principio di incendio, poco prima di mezzogiorno di mercoledì, in una cucina di Roasio Sant'Eusebio, frazione del comune a cavallo tra vercellese e biellese.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, supportata da una del distaccamento di Romagnano Sesia, è intervenuta per lo spegnimento delle suppellettili interessate dalle fiamme e per la messa in sicurezza dei locali.