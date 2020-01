Reddito cittadinanza: al via la fase 2 con l'obbligo di svolgere lavori utili

Parte la Fase 2 del reddito di cittadinanza con in decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: i beneficiari del reddito di cittadinanza sono obbligati a svolgere lavori di pubblica utilità presso il comune di residenza. Prende il via così la seconda fase del reddito di cittadinanza. Fase in cui entrano in gioco i Comuni di residenza dei percettori del sussidio, che fino a questo momento non avevano avuto alcun beneficio. Aiuteranno gli operatori che forniscono assistenza domiciliare alle persone anziane, oppure faranno da supporto a chi si occupa della manutenzione del verde pubblico. Sono due esempi delle attività che dovranno svolgere i beneficiari di reddito di cittadinanza (con alcune esenzioni). E non solo, potranno svolgere progetti utili per la collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

“I Puc – si legge sulla Gazzetta – non rappresentano un rapporto di lavoro e pertanto i lavori di pubblica utilità non sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato". Le attività di pubblica utilità non devono superare le 8 ore settimanali, che possono essere espletate in un solo o più giorni della settimana; il beneficiario ha l’obbligo di completare le ore previste nel mese; in caso di flessibilità, le ore saranno recuperate successivamente; nel caso di ampliamento delle ore, fino ad un massimo di 16 settimanali, la flessibilità prevista per le 8 ore non è contemplata e i beneficiari devono svolgere settimanalmente le ore concordate. La mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del reddito.